В 1 сезоне сериала «Кровавая Мэри» в высшем свете московской элиты начинается погоня за всемирно известным бриллиантом. Огромный камень с названием «Кровавая Мэри» тайно выкупает кооператор Долинский. Однако о сделке узнает его супруга Альбина, которую оскорбляет такое недоверие. В качестве мести она решает присвоить бриллиант и напугать мужа. Она подливает ему в чай яд, но собирается выдать страдальцу противоядие, как только тот передаст в ее руки заветную «игрушку». Но план проваливается, когда в разгар смертельного семейного чаепития в квартиру врываются бандиты, которые также хотят заполучить камень.