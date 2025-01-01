Menu
Krovavaya Meri 2007, season 1

Krovavaya Meri season 1 poster
Кровавая Мэри 16+
Title Сезон 1
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 24 minutes
"Krovavaya Meri" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кровавая Мэри» в высшем свете московской элиты начинается погоня за всемирно известным бриллиантом. Огромный камень с названием «Кровавая Мэри» тайно выкупает кооператор Долинский. Однако о сделке узнает его супруга Альбина, которую оскорбляет такое недоверие. В качестве мести она решает присвоить бриллиант и напугать мужа. Она подливает ему в чай яд, но собирается выдать страдальцу противоядие, как только тот передаст в ее руки заветную «игрушку». Но план проваливается, когда в разгар смертельного семейного чаепития в квартиру врываются бандиты, которые также хотят заполучить камень.

"Krovavaya Meri" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
Серия 11
Season 1 Episode 11
TBA
Серия 12
Season 1 Episode 12
TBA
TV series release schedule
