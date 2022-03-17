В 3 сезоне сериала «Криминальный Амстердам» девушка из Белоруссии по имени Лайла приезжает в город своей мечты – Амстердам, чтобы работать официанткой в кафе для туристов. Но ее ждет неприятный сюрприз, когда наниматель оказывается не ресторатором, а сутенером. Лейле приходится «отрабатывать долг перед агентством по трудоустройству» в борделе некоего Джоса Звольсмана, у которого теперь хранится ее паспорт. Но смелая девушка предпринимает попытку побега и связывается с голландской полицией. Ее дело берут на себя детективы Брэм де Гроот и его немецкий коллега Алекс Поллак. Они уже давно наблюдают за этим заведением.