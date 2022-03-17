Menu
Der Amsterdam Krimi 2018 - 2022, season 3

Der Amsterdam Krimi season 3 poster
Der Amsterdam Krimi 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
В 3 сезоне сериала «Криминальный Амстердам» девушка из Белоруссии по имени Лайла приезжает в город своей мечты – Амстердам, чтобы работать официанткой в кафе для туристов. Но ее ждет неприятный сюрприз, когда наниматель оказывается не ресторатором, а сутенером. Лейле приходится «отрабатывать долг перед агентством по трудоустройству» в борделе некоего Джоса Звольсмана, у которого теперь хранится ее паспорт. Но смелая девушка предпринимает попытку побега и связывается с голландской полицией. Ее дело берут на себя детективы Брэм де Гроот и его немецкий коллега Алекс Поллак. Они уже давно наблюдают за этим заведением.

6.4
Das Mädchen ohne Namen
Season 3 Episode 1
17 March 2022
Der Tote im Eis
Season 3 Episode 2
24 March 2022
