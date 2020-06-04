Menu
Der Amsterdam Krimi 2018 - 2022 season 2

Season premiere 4 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Der Amsterdam Krimi" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Криминальный Амстердам» в амстердамском порту обнаруживают тело убитой женщины. Выясняется, что жертвой стала скандальная корреспондентка, которая вела расследование, связанное с преступным миром города. Это дело поручают Алексу и его коллеге Брэму. Вместе они полны решимости пролить свет на то, что узнала жертва перед своей гибелью. Позже кто-то похищает ребенка, к судьбе которого Алекс не может оставаться равнодушным, – это сын его соседа и друга. Но вместо выкупа преступники требуют у мужчины пойти на подлость. Он должен убить своего напарника Брэма – или жизни лишится мальчик.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
"Der Amsterdam Krimi" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Tod im Hafenbecken
Season 2 Episode 1
4 June 2020
Das verschwundene Kind
Season 2 Episode 2
11 June 2020
