Во 2 сезоне сериала «Криминальный Амстердам» в амстердамском порту обнаруживают тело убитой женщины. Выясняется, что жертвой стала скандальная корреспондентка, которая вела расследование, связанное с преступным миром города. Это дело поручают Алексу и его коллеге Брэму. Вместе они полны решимости пролить свет на то, что узнала жертва перед своей гибелью. Позже кто-то похищает ребенка, к судьбе которого Алекс не может оставаться равнодушным, – это сын его соседа и друга. Но вместо выкупа преступники требуют у мужчины пойти на подлость. Он должен убить своего напарника Брэма – или жизни лишится мальчик.