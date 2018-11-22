Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Der Amsterdam Krimi 2018 - 2022 season 1

Der Amsterdam Krimi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Der Amsterdam Krimi Seasons Season 1

Der Amsterdam Krimi 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Der Amsterdam Krimi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Криминальный Амстердам» в столице Нидерландов назревает громкое судебное разбирательство. Молодую женщину обвиняют в убийстве высокопоставленного голландского полицейского. Кроме того, доказана ее связь с самым известным в Европе и совершенно неуловимым наркокартелем, чьи главы постоянно скрываются у полиции из рук. Но правду знает лишь немецкий полицейский Алекс – напарник, учитель и возлюбленный Кати. Несколько месяцев назад девушка под прикрытием внедрилась в мафию, чтобы поставлять информацию немецким спецслужбам. Она не совершала преступлений, а лишь пыталась «сойти за свою».

Series rating

6.4
Rate 13 votes
"Der Amsterdam Krimi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Tod in der Prinzengracht
Season 1 Episode 1
22 November 2018
Auferstanden von den Toten
Season 1 Episode 2
29 November 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more