В 1 сезоне сериала «Криминальный Амстердам» в столице Нидерландов назревает громкое судебное разбирательство. Молодую женщину обвиняют в убийстве высокопоставленного голландского полицейского. Кроме того, доказана ее связь с самым известным в Европе и совершенно неуловимым наркокартелем, чьи главы постоянно скрываются у полиции из рук. Но правду знает лишь немецкий полицейский Алекс – напарник, учитель и возлюбленный Кати. Несколько месяцев назад девушка под прикрытием внедрилась в мафию, чтобы поставлять информацию немецким спецслужбам. Она не совершала преступлений, а лишь пыталась «сойти за свою».