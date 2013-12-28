Menu
Krive dzerkalo dushі season 1 watch online

Krive dzerkalo dushі season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Krive dzerkalo dushі Seasons Season 1

Криве дзеркало душі 12+
Title Сезон 1
Season premiere 28 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
" Krive dzerkalo dushі " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кривое зеркало души» в небольшом украинском городке живет молодая красивая девушка Ольга Терентьева. У нее есть любимые родители, брат Саша и сестра Вера. Но привычный мир героини рушится в одночасье, когда ее предают все близкие люди. Брат, заигравшись в карты, ставит на кон честь и невинность Оли, а сестра его в этом поддерживает. Более того, когда о ситуации узнают родители, виноватой в их глазах становится именно Оля, да и все соседи теперь разве что не плюют ей вслед. Вишенкой на торте становится обвинение в убийстве, которого девушка не совершала, но правда не интересует ни полицию, ни родных.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
" Krive dzerkalo dushі " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 December 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 December 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 December 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 December 2013
TV series release schedule
