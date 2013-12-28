В 1 сезоне сериала «Кривое зеркало души» в небольшом украинском городке живет молодая красивая девушка Ольга Терентьева. У нее есть любимые родители, брат Саша и сестра Вера. Но привычный мир героини рушится в одночасье, когда ее предают все близкие люди. Брат, заигравшись в карты, ставит на кон честь и невинность Оли, а сестра его в этом поддерживает. Более того, когда о ситуации узнают родители, виноватой в их глазах становится именно Оля, да и все соседи теперь разве что не плюют ей вслед. Вишенкой на торте становится обвинение в убийстве, которого девушка не совершала, но правда не интересует ни полицию, ни родных.