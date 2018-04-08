Menu
Kreschenie Rusi season 1 watch online

Крещение Руси 12+
Title Сезон 1
Season premiere 8 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Kreschenie Rusi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Крещение Руси» история берет свои истоки в IX веке, когда в Северо-Западную Русь прибывает для правления варяжский князь Рюрик. Правители разрозненных территорий призывают его, чтобы избавиться от надоевших междоусобиц и создать великое государство. Вместе с иноземным князем в наши земли просачиваются и чужие верования. Славянское многобожие и идолопоклонничество разбавляется варяжскими легендами. Тогда еще никто об этом не догадывается, но именно эти перемены становятся первым шагом к Крещению Руси по велению князя Владимира. Христианская вера уже на пути в Киев и Новгород.

"Kreschenie Rusi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Тьма
Season 1 Episode 1
8 April 2018
Зарница
Season 1 Episode 2
8 April 2018
Денница
Season 1 Episode 3
8 April 2018
Солнце
Season 1 Episode 4
8 April 2018
