В 1 сезоне сериала «Крещение Руси» история берет свои истоки в IX веке, когда в Северо-Западную Русь прибывает для правления варяжский князь Рюрик. Правители разрозненных территорий призывают его, чтобы избавиться от надоевших междоусобиц и создать великое государство. Вместе с иноземным князем в наши земли просачиваются и чужие верования. Славянское многобожие и идолопоклонничество разбавляется варяжскими легендами. Тогда еще никто об этом не догадывается, но именно эти перемены становятся первым шагом к Крещению Руси по велению князя Владимира. Христианская вера уже на пути в Киев и Новгород.