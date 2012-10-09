Menu
Krasavchik 2012, season 1

Krasavchik season 1 poster
Красавчик 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Krasavchik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Красавчик» в центре событий оказывается молодая талантливая девушка по имени Александра. Она окончила архитектурно-строительный университет и мечтает получить место в самом престижном дизайнерском бюро Москвы. У героини есть для этого все шансы: она одарена природой, старательна и упорна. Вот только есть одна серьезная преграда: выясняется, что директор этой фирмы никогда не берет на работу женщин, такая уж у него «политика компании». Однако Саша не намерена отступать из-за таких мелочей. Короткая стрижка, брюки, пиджак – и вот она уже не Александра, а Александр. Но выясняется, что сердце обмануть сложнее, чем глаза…

 

Series rating

5.4
Rate 13 votes
"Krasavchik" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 October 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 October 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 October 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 October 2012
TV series release schedule
