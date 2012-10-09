В 1 сезоне сериала «Красавчик» в центре событий оказывается молодая талантливая девушка по имени Александра. Она окончила архитектурно-строительный университет и мечтает получить место в самом престижном дизайнерском бюро Москвы. У героини есть для этого все шансы: она одарена природой, старательна и упорна. Вот только есть одна серьезная преграда: выясняется, что директор этой фирмы никогда не берет на работу женщин, такая уж у него «политика компании». Однако Саша не намерена отступать из-за таких мелочей. Короткая стрижка, брюки, пиджак – и вот она уже не Александра, а Александр. Но выясняется, что сердце обмануть сложнее, чем глаза…