Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Gallipoli 2015, season 1

Gallipoli season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gallipoli Seasons Season 1

Gallipoli 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Gallipoli" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Галлиполи» события разворачиваются 25 апреля 1915 года. Четверо молодых солдат-добровольцев австралийской армии вместе со своим полком прибывают в Галлиполи. В это время там идут страшные и кровопролитные бои за турецкие высоты. Сотни тысяч солдат на пяти фронтах пытаются выбраться из западни, но результаты оказываются для многих катастрофическими. Хаотичная и героическая битва не знает ни пощады, ни личных интересов. Каждый служащий здесь – шестеренка в огромном и страшном механизме войны. Во время прекращения огня австралийские и турецкие солдаты встречаются на ничейной земле, чтобы похоронить своих погибших.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
"Gallipoli" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The First Day
Season 1 Episode 1
9 February 2015
My Friend, The Enemy
Season 1 Episode 2
16 February 2015
A Man Alone
Season 1 Episode 3
23 February 2015
The Deeper Scar
Season 1 Episode 4
2 March 2015
The Breakout
Season 1 Episode 5
2 March 2015
If Only...
Season 1 Episode 6
9 March 2015
The Earth Abides
Season 1 Episode 7
9 March 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more