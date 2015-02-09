В 1 сезоне сериала «Галлиполи» события разворачиваются 25 апреля 1915 года. Четверо молодых солдат-добровольцев австралийской армии вместе со своим полком прибывают в Галлиполи. В это время там идут страшные и кровопролитные бои за турецкие высоты. Сотни тысяч солдат на пяти фронтах пытаются выбраться из западни, но результаты оказываются для многих катастрофическими. Хаотичная и героическая битва не знает ни пощады, ни личных интересов. Каждый служащий здесь – шестеренка в огромном и страшном механизме войны. Во время прекращения огня австралийские и турецкие солдаты встречаются на ничейной земле, чтобы похоронить своих погибших.