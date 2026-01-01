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Kinoafisha TV Shows Last Week Tonight with John Oliver Awards

"Last Week Tonight with John Oliver" updates

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Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Scripted Variety Series
Winner
Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
Nominee
 Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Scripted Variety Series
Winner
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Winner
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Interactive Program
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Interactive Program
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
 Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Interactive Program
Winner
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Writing for a Variety Series
Winner
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
 Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Interactive Program
Winner
Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Variety Talk Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025 Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Scripted Variety Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017
Best Host
Nominee
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