Pryamoy efir (2011), season 13

Pryamoy efir season 13 poster
Прямой эфир 16+
Season premiere 11 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 41
Runtime 41 hours 0 minute

TV Show rating

2.8
Rate 11 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Вижу будущее!
Season 13 Episode 1
11 January 2024
Год судьбы настал
Season 13 Episode 2
12 January 2024
Память вернулась?
Season 13 Episode 3
19 January 2024
Звезда за решеткой
Season 13 Episode 4
26 January 2024
Звезда-убийца?
Season 13 Episode 5
2 February 2024
Алибасов тайно женился
Season 13 Episode 6
9 February 2024
Ей 54, ему 23
Season 13 Episode 7
16 February 2024
Вдова и любовница
Season 13 Episode 8
22 February 2024
Необыкновенные предсказания
Season 13 Episode 9
1 March 2024
Вместо Легкоступовой
Season 13 Episode 10
7 March 2024
Байкальская отшельница
Season 13 Episode 11
15 March 2024
Тюрьма вместо дома
Season 13 Episode 12
22 March 2024
Тайны следствия
Season 13 Episode 13
29 March 2024
Послание отшельницы
Season 13 Episode 14
5 April 2024
Код из будущего
Season 13 Episode 15
12 April 2024
Родила ученику
Season 13 Episode 16
19 April 2024
Замужем за альфонсом?
Season 13 Episode 17
17 May 2024
На кону миллиарды
Season 13 Episode 18
24 May 2024
Сладкая женщина
Season 13 Episode 19
31 May 2024
С жиру бесится?
Season 13 Episode 20
7 June 2024
Пять тестов ДНК
Season 13 Episode 21
14 June 2024
Знает будущее!
Season 13 Episode 22
21 June 2024
Выгнала молодого мужа
Season 13 Episode 23
28 June 2024
Любовная любовь юмориста
Season 13 Episode 24
5 July 2024
Дитя не отдам!
Season 13 Episode 25
18 July 2024
Судьба будущего
Season 13 Episode 26
19 July 2024
ДНК для «Юры Шатунова»
Season 13 Episode 27
26 July 2024
Самые-самые
Season 13 Episode 28
2 August 2024
Делят мужа
Season 13 Episode 29
8 August 2024
Все как у звезды
Season 13 Episode 30
16 August 2024
Место силы
Season 13 Episode 31
23 August 2024
Гробовые деньги
Season 13 Episode 32
30 August 2024
Встреча спустя 30 лет
Season 13 Episode 33
6 September 2024
Новая жизнь Кати Лель
Season 13 Episode 34
20 September 2024
Коридор затмений
Season 13 Episode 35
27 September 2024
Сваты Наташи Королевой
Season 13 Episode 36
11 October 2024
Надругался над звездой?
Season 13 Episode 37
18 October 2024
Внебрачный внук актрисы
Season 13 Episode 38
25 October 2024
Мальчик-пророк
Season 13 Episode 39
1 November 2024
Тайный сын юмориста
Season 13 Episode 40
8 November 2024
ДНК для украденной дочери
Season 13 Episode 41
15 November 2024
