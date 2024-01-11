Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Pryamoy efir (2011), season 13
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Pryamoy efir
Seasons
Season 13
Прямой эфир
16+
Season premiere
11 January 2024
Production year
2024
Number of episodes
41
Runtime
41 hours 0 minute
TV Show rating
2.8
Rate
11
votes
Pryamoy efir List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Вижу будущее!
Season 13
Episode 1
11 January 2024
Год судьбы настал
Season 13
Episode 2
12 January 2024
Память вернулась?
Season 13
Episode 3
19 January 2024
Звезда за решеткой
Season 13
Episode 4
26 January 2024
Звезда-убийца?
Season 13
Episode 5
2 February 2024
Алибасов тайно женился
Season 13
Episode 6
9 February 2024
Ей 54, ему 23
Season 13
Episode 7
16 February 2024
Вдова и любовница
Season 13
Episode 8
22 February 2024
Необыкновенные предсказания
Season 13
Episode 9
1 March 2024
Вместо Легкоступовой
Season 13
Episode 10
7 March 2024
Байкальская отшельница
Season 13
Episode 11
15 March 2024
Тюрьма вместо дома
Season 13
Episode 12
22 March 2024
Тайны следствия
Season 13
Episode 13
29 March 2024
Послание отшельницы
Season 13
Episode 14
5 April 2024
Код из будущего
Season 13
Episode 15
12 April 2024
Родила ученику
Season 13
Episode 16
19 April 2024
Замужем за альфонсом?
Season 13
Episode 17
17 May 2024
На кону миллиарды
Season 13
Episode 18
24 May 2024
Сладкая женщина
Season 13
Episode 19
31 May 2024
С жиру бесится?
Season 13
Episode 20
7 June 2024
Пять тестов ДНК
Season 13
Episode 21
14 June 2024
Знает будущее!
Season 13
Episode 22
21 June 2024
Выгнала молодого мужа
Season 13
Episode 23
28 June 2024
Любовная любовь юмориста
Season 13
Episode 24
5 July 2024
Дитя не отдам!
Season 13
Episode 25
18 July 2024
Судьба будущего
Season 13
Episode 26
19 July 2024
ДНК для «Юры Шатунова»
Season 13
Episode 27
26 July 2024
Самые-самые
Season 13
Episode 28
2 August 2024
Делят мужа
Season 13
Episode 29
8 August 2024
Все как у звезды
Season 13
Episode 30
16 August 2024
Место силы
Season 13
Episode 31
23 August 2024
Гробовые деньги
Season 13
Episode 32
30 August 2024
Встреча спустя 30 лет
Season 13
Episode 33
6 September 2024
Новая жизнь Кати Лель
Season 13
Episode 34
20 September 2024
Коридор затмений
Season 13
Episode 35
27 September 2024
Сваты Наташи Королевой
Season 13
Episode 36
11 October 2024
Надругался над звездой?
Season 13
Episode 37
18 October 2024
Внебрачный внук актрисы
Season 13
Episode 38
25 October 2024
Мальчик-пророк
Season 13
Episode 39
1 November 2024
Тайный сын юмориста
Season 13
Episode 40
8 November 2024
ДНК для украденной дочери
Season 13
Episode 41
15 November 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree