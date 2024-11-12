Menu
Molodye nozhi (2021), season 4

Molodye nozhi 16+
Title Сезон 4
Season premiere 12 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 20
Runtime 25 hours 0 minute

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Серия 1. Европейская классика
Season 4 Episode 1
12 November 2024
Серия 2. Кавказская кухня
Season 4 Episode 2
19 November 2024
Серия 3. Классика французской кухни
Season 4 Episode 3
19 November 2024
Серия 4
Season 4 Episode 4
26 November 2024
Серия 5. Пельмени со всего мира
Season 4 Episode 5
4 December 2024
Серия 6. Узбекская кухня
Season 4 Episode 6
9 December 2024
Серия 7. Блюда знаменитых женщин
Season 4 Episode 7
17 December 2024
Серия 8. Средиземнморская кухня
Season 4 Episode 8
27 December 2024
Серия 9. Рождественские блюда
Season 4 Episode 9
8 January 2025
Серия 10. Отличники
Season 4 Episode 10
15 January 2025
Серия 11. Любимые блюда первых лиц
Season 4 Episode 11
22 January 2025
Серия 12. Кухня русского севера
Season 4 Episode 12
29 January 2025
Серия 13. Фастфуд
Season 4 Episode 13
5 February 2025
Серия 14. Итальянская классика
Season 4 Episode 14
12 February 2025
Серия 15. Сэндвичи
Season 4 Episode 15
19 February 2025
Серия 16
Season 4 Episode 16
21 May 2025
Серия 17. Знаменитые блюда регионов России
Season 4 Episode 17
28 May 2025
Серия 18. Завтраки со всего света
Season 4 Episode 18
4 June 2025
Серия 19
Season 4 Episode 19
11 June 2025
Серия 20. Пельмени со всего мира
Season 4 Episode 20
9 July 2025
