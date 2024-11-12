Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Molodye nozhi (2021), season 4
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Molodye nozhi
Seasons
Season 4
Molodye nozhi
16+
Title
Сезон 4
Season premiere
12 November 2024
Production year
2024
Number of episodes
20
Runtime
25 hours 0 minute
TV Show rating
0.0
Rate
1
vote
Molodye nozhi List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Серия 1. Европейская классика
Season 4
Episode 1
12 November 2024
Серия 2. Кавказская кухня
Season 4
Episode 2
19 November 2024
Серия 3. Классика французской кухни
Season 4
Episode 3
19 November 2024
Серия 4
Season 4
Episode 4
26 November 2024
Серия 5. Пельмени со всего мира
Season 4
Episode 5
4 December 2024
Серия 6. Узбекская кухня
Season 4
Episode 6
9 December 2024
Серия 7. Блюда знаменитых женщин
Season 4
Episode 7
17 December 2024
Серия 8. Средиземнморская кухня
Season 4
Episode 8
27 December 2024
Серия 9. Рождественские блюда
Season 4
Episode 9
8 January 2025
Серия 10. Отличники
Season 4
Episode 10
15 January 2025
Серия 11. Любимые блюда первых лиц
Season 4
Episode 11
22 January 2025
Серия 12. Кухня русского севера
Season 4
Episode 12
29 January 2025
Серия 13. Фастфуд
Season 4
Episode 13
5 February 2025
Серия 14. Итальянская классика
Season 4
Episode 14
12 February 2025
Серия 15. Сэндвичи
Season 4
Episode 15
19 February 2025
Серия 16
Season 4
Episode 16
21 May 2025
Серия 17. Знаменитые блюда регионов России
Season 4
Episode 17
28 May 2025
Серия 18. Завтраки со всего света
Season 4
Episode 18
4 June 2025
Серия 19
Season 4
Episode 19
11 June 2025
Серия 20. Пельмени со всего мира
Season 4
Episode 20
9 July 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree