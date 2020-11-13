В 1 сезоне шоу «Джеймс Мэй: О, повар!» экономист и путешественник Джеймс Мэй начинает свое кулинарное путешествие с азиатской кухни. Тайский суп с лапшой, быстрый завтрак с рисом и морскими водорослями нори – все эти рецепты зрители легко смогут повторить прямо у себя дома, не разыскивая мудреные ингредиенты в дорогих магазинах. Следующим пунктом назначения окажется Британия с ее пабами, известными своей превосходной кухней. Джеймс начинает с самого классического блюда из местной еды: мясного пирога. Для вегетарианцев он предлагает измененную версию рецепта без использования продуктов животного происхождения.