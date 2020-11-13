Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

James May: Oh Cook! (2020), season 1

James May: Oh Cook! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows James May: Oh Cook! Seasons Season 1

James May: Oh Cook!
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"James May: Oh Cook!" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Джеймс Мэй: О, повар!» экономист и путешественник Джеймс Мэй начинает свое кулинарное путешествие с азиатской кухни. Тайский суп с лапшой, быстрый завтрак с рисом и морскими водорослями нори – все эти рецепты зрители легко смогут повторить прямо у себя дома, не разыскивая мудреные ингредиенты в дорогих магазинах. Следующим пунктом назначения окажется Британия с ее пабами, известными своей превосходной кухней. Джеймс начинает с самого классического блюда из местной еды: мясного пирога. Для вегетарианцев он предлагает измененную версию рецепта без использования продуктов животного происхождения.

TV Show rating

7.4
Rate 11 votes
James May: Oh Cook! List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Asian Fusion
Season 1 Episode 1
13 November 2020
Pub Classics
Season 1 Episode 2
13 November 2020
Pasta
Season 1 Episode 3
13 November 2020
Curry
Season 1 Episode 4
13 November 2020
Pudding
Season 1 Episode 5
13 November 2020
Breakfast
Season 1 Episode 6
13 November 2020
Roast
Season 1 Episode 7
13 November 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more