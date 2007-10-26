В 1 сезоне сериала «Призрачные истории» собрано несколько удивительных реальных историй о сверхъестественных явлениях в старых домах. Несмотря на то что наука по-прежнему не может единогласно ни доказать, ни опровергнуть существование призраков, многие люди уверяют, что они в здравом уме и трезвой памяти видели сущности из иного мира. Что означают размытые силуэты на фотографиях, ожившие детские игрушки, размеренный скрип половиц на пустом чердаке? Действительно ли с людьми пытаются связаться их умершие предшественники или у всех этих событий все же есть логичное и рациональное объяснение?