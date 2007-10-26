Menu
Ghost Stories 2007 - 2009, season 1

Ghost Stories season 1 poster
Ghost Stories 16+
Season premiere 26 October 2007
Production year 2007
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 56 minutes
"Ghost Stories" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Призрачные истории» собрано несколько удивительных реальных историй о сверхъестественных явлениях в старых домах. Несмотря на то что наука по-прежнему не может единогласно ни доказать, ни опровергнуть существование призраков, многие люди уверяют, что они в здравом уме и трезвой памяти видели сущности из иного мира. Что означают размытые силуэты на фотографиях, ожившие детские игрушки, размеренный скрип половиц на пустом чердаке? Действительно ли с людьми пытаются связаться их умершие предшественники или у всех этих событий все же есть логичное и рациональное объяснение?

"Ghost Stories" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Walking with the Dead
Season 1 Episode 1
26 October 2007
Unmasking the Dead
Season 1 Episode 2
24 October 2008
Ghost Stories 3
Season 1 Episode 3
23 October 2009
Ghost Stories 4
Season 1 Episode 4
TBA
