В 1 сезоне сериала «Олденхайм 12» события разворачиваются в небольшом голландском городке. Мирное течение жизни местных обитателей разрушается с началом странных событий. Во время звездопада пропадает молодая девушка, потом исчезают и другие жители этих краев. Всего без вести пропадает 12 человек. В это же время на родину возвращается молодая женщина Пегги. Она работала военным корреспондентом и долгое время не посещала Олденхайм. Из-за происходящего у жителей поселения развивается ужасная паранойя, начинают усиливаться взаимные подозрения и опасения за собственную жизнь. За расследование принимаются опытные детективы.