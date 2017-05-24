Menu
De 12 van Oldenheim 2017, season 1

Season premiere 24 May 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 24 minutes
"De 12 van Oldenheim" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Олденхайм 12» события разворачиваются в небольшом голландском городке. Мирное течение жизни местных обитателей разрушается с началом странных событий. Во время звездопада пропадает молодая девушка, потом исчезают и другие жители этих краев. Всего без вести пропадает 12 человек. В это же время на родину возвращается молодая женщина Пегги. Она работала военным корреспондентом и долгое время не посещала Олденхайм. Из-за происходящего у жителей поселения развивается ужасная паранойя, начинают усиливаться взаимные подозрения и опасения за собственную жизнь. За расследование принимаются опытные детективы.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
"De 12 van Oldenheim" season 1 list of episodes. TV series release schedule
