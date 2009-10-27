В 1 сезоне сериала «Подруга банкира» Зоя Братчик всегда справлялась с бедами в одиночку. Мужчины ее жизни всегда проигрывали ее силе и решительности. Зоя самостоятельно воспитала дочь после того, как ее муж свел счеты с жизнью. Однако с появлением банкира Басова героиня впервые смогла ощутить себя слабой женщиной. Он приоткрыл ей двери в мир шика, больших финансовых возможностей и... суровых законов. Любовь и появившийся достаток не сделали жизнь Зои легче. Она сталкивается с новыми испытаниями. Женщине придется бороться за жизнь своего супруга – в прямом смысле этого слова. Немало трудностей ожидает и подруг детства Зои – Жанну и Миледи...