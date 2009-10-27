Menu
Podruga bankira 2009, season 1

Подруга банкира 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 October 2009
Production year 2009
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Podruga bankira" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Подруга банкира» Зоя Братчик всегда справлялась с бедами в одиночку. Мужчины ее жизни всегда проигрывали ее силе и решительности. Зоя самостоятельно воспитала дочь после того, как ее муж свел счеты с жизнью. Однако с появлением банкира Басова героиня впервые смогла ощутить себя слабой женщиной. Он приоткрыл ей двери в мир шика, больших финансовых возможностей и... суровых законов. Любовь и появившийся достаток не сделали жизнь Зои легче. Она сталкивается с новыми испытаниями. Женщине придется бороться за жизнь своего супруга – в прямом смысле этого слова. Немало трудностей ожидает и подруг детства Зои – Жанну и Миледи...

"Podruga bankira" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 October 2009
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 October 2009
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 October 2009
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 October 2009
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 November 2009
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 November 2009
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 November 2009
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 November 2009
