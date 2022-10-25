Во 2 сезоне сериала «Трудные подростки. Реальность» в переходном возрасте тинейджеры воспринимают многие вещи чересчур болезненно, поскольку впервые сталкиваются с непониманием близких, сильными эмоциями и соблазнами. Они еще плохо знают себя и не умеют правильно реагировать на абьюз, откровенное давление со стороны или критику окружающих. Многие пытаются заглушить боль, употребляя алкоголь или наркотические вещества. Последствия такого «самолечения» нередко приводят к печальным последствиям. Еще хуже приходится подросткам, которые пережили насилие, травлю или отказ со стороны родителей участвовать в их жизни.