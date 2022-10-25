Menu
Trudnye podrostki. Realnost - 2021 - 2022, season 2

Трудные подростки. Реальность 18+
Title Сезон 2
Season premiere 25 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 9 hours 40 minutes
Во 2 сезоне сериала «Трудные подростки. Реальность» в переходном возрасте тинейджеры воспринимают многие вещи чересчур болезненно, поскольку впервые сталкиваются с непониманием близких, сильными эмоциями и соблазнами. Они еще плохо знают себя и не умеют правильно реагировать на абьюз, откровенное давление со стороны или критику окружающих. Многие пытаются заглушить боль, употребляя алкоголь или наркотические вещества. Последствия такого «самолечения» нередко приводят к печальным последствиям. Еще хуже приходится подросткам, которые пережили насилие, травлю или отказ со стороны родителей участвовать в их жизни.

6.5
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 2 Episode 1
25 October 2022
Серия 2
Season 2 Episode 2
28 October 2022
Серия 3
Season 2 Episode 3
1 November 2022
Серия 4
Season 2 Episode 4
4 November 2022
Серия 5
Season 2 Episode 5
8 November 2022
Серия 6
Season 2 Episode 6
11 November 2022
Серия 7
Season 2 Episode 7
15 November 2022
Серия 8
Season 2 Episode 8
18 November 2022
Серия 9
Season 2 Episode 9
22 November 2022
Серия 10
Season 2 Episode 10
22 November 2022
Серия 11
Season 2 Episode 11
25 November 2022
Серия 12
Season 2 Episode 12
29 November 2022
Серия 13
Season 2 Episode 13
2 December 2022
Серия 14
Season 2 Episode 14
6 December 2022
Серия 15
Season 2 Episode 15
6 December 2022
Серия 16
Season 2 Episode 16
9 December 2022
Серия 17
Season 2 Episode 17
13 December 2022
Серия 18
Season 2 Episode 18
16 December 2022
Серия 19
Season 2 Episode 19
20 December 2022
Серия 20
Season 2 Episode 20
20 December 2022
