Final Days of Planet Earth season 1 watch online

Final Days of Planet Earth season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Final Days of Planet Earth Seasons Season 1

Final Days of Planet Earth 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2006
Production year 2006
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Final Days of Planet Earth" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Последние дни планеты Земля: Новая особь» группа астронавтов возвращается на Землю после успешно прошедшей экспедиции. Внезапно выясняется, что в грузовом отсеке стены испачканы кровью. По возвращении на Землю глава экипажа спешит в лечебницу для душевнобольных строгого режима. А в большом американском городе начинают происходить необычные вещи. Кто-то исчезает, кто-то начинает вести себя странно. Власти стараются все скрыть, но расследование все-таки проводят. Оказывается, дело в лунном грунте, в котором обитают чужеродные организмы-паразиты. Человечество в опасности.

Series rating

4.2
Rate 12 votes
"Final Days of Planet Earth" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
14 October 2006
Part 2
Season 1 Episode 2
14 October 2006
