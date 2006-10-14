В 1 сезоне сериала «Последние дни планеты Земля: Новая особь» группа астронавтов возвращается на Землю после успешно прошедшей экспедиции. Внезапно выясняется, что в грузовом отсеке стены испачканы кровью. По возвращении на Землю глава экипажа спешит в лечебницу для душевнобольных строгого режима. А в большом американском городе начинают происходить необычные вещи. Кто-то исчезает, кто-то начинает вести себя странно. Власти стараются все скрыть, но расследование все-таки проводят. Оказывается, дело в лунном грунте, в котором обитают чужеродные организмы-паразиты. Человечество в опасности.