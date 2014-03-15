В 1 сезоне сериала «Следователь Протасов» полковник Протасов работает следователем по особо важным делам. Самые грозные представители криминального мира опасаются и уважают Протасова. Сослуживцы тоже относятся к нему с опаской и почтением. Протасов заслужил всеобщее признание за трудолюбие, несгибаемый характер и профессиональные качества. Он расследовал немало самых сложных и запутанных преступлений. В криминальном мире Протасова окрестили Лисом – за его умение вычислять злоумышленников и распутывать трудные дела. Но порой бандиты действуют сплоченно, хитроумно и изощренно, и тогда герою приходится изрядно попотеть.