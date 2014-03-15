Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sledovatel Protasov 2013 - 2014, season 1

Sledovatel Protasov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sledovatel Protasov Seasons Season 1

Следователь Протасов 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Sledovatel Protasov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Следователь Протасов» полковник Протасов работает следователем по особо важным делам. Самые грозные представители криминального мира опасаются и уважают Протасова. Сослуживцы тоже относятся к нему с опаской и почтением. Протасов заслужил всеобщее признание за трудолюбие, несгибаемый характер и профессиональные качества. Он расследовал немало самых сложных и запутанных преступлений. В криминальном мире Протасова окрестили Лисом – за его умение вычислять злоумышленников и распутывать трудные дела. Но порой бандиты действуют сплоченно, хитроумно и изощренно, и тогда герою приходится изрядно попотеть.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Sledovatel Protasov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Место преступления: Часть 1
Season 1 Episode 1
15 March 2014
Место преступления: Часть 2
Season 1 Episode 2
15 March 2014
Парк Победы: Часть 1
Season 1 Episode 3
15 March 2014
Парк Победы: Часть 2
Season 1 Episode 4
15 March 2014
Инквизиция: Часть 1
Season 1 Episode 5
16 March 2014
Инквизиция: Часть 1
Season 1 Episode 6
16 March 2014
Скарабей: Часть 1
Season 1 Episode 7
16 March 2014
Скарабей: Часть 2
Season 1 Episode 8
16 March 2014
Первая любовь: Часть 1
Season 1 Episode 9
22 March 2014
Первая любовь: Часть 2
Season 1 Episode 10
22 March 2014
Наследство: Часть 1
Season 1 Episode 11
22 March 2014
Наследство: Часть 2
Season 1 Episode 12
22 March 2014
Убить человека: Часть 1
Season 1 Episode 13
23 March 2014
Убить человека: Часть 2
Season 1 Episode 14
23 March 2014
Подкидыш: Часть 1
Season 1 Episode 15
23 March 2014
Подкидыш: Часть 2
Season 1 Episode 16
23 March 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more