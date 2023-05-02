В 1 сезоне сериала «Всем по 50» спустя 25 лет семейной жизни Юлия узнает, что у ее супруга есть молодая любовница. Более того, он принял решение, что уйдет к этой девушке из семьи. Главная героиня уверена, что теперь встретит старость в одиночестве. Она погружается в домашние хлопоты и рабочие дела, старается уделять много времени детям и внукам. Однако в один прекрасный день Юля сталкивается с мужчиной по имени Роман, который когда-то был летчиком. Он, как и Юля, испытал глубочайшее разочарование в любовных делах. Общение между ними сначала выходит весьма напряженным, но судьба словно специально сталкивает героев вновь.