Vsem po 50 2023, season 1

Season premiere 2 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Vsem po 50" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Всем по 50» спустя 25 лет семейной жизни Юлия узнает, что у ее супруга есть молодая любовница. Более того, он принял решение, что уйдет к этой девушке из семьи. Главная героиня уверена, что теперь встретит старость в одиночестве. Она погружается в домашние хлопоты и рабочие дела, старается уделять много времени детям и внукам. Однако в один прекрасный день Юля сталкивается с мужчиной по имени Роман, который когда-то был летчиком. Он, как и Юля, испытал глубочайшее разочарование в любовных делах. Общение между ними сначала выходит весьма напряженным, но судьба словно специально сталкивает героев вновь.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
"Vsem po 50" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 May 2023
