В 1 сезоне сериала «Целую, Китти» в центре событий оказывается модный блогер и современная «сваха» – веселая и популярная девчонка по имени Китти Сонг Кови. Она ведет в интернете блог, посвященный отношениям. Сотни девушек консультируются у нее, как привлечь парня своей мечты или сохранить разрушающийся роман. Китти без труда отвечает на все вопросы, ведь она уверена, что знает о любви абсолютно все, что необходимо. Чтобы познать истину, ей приходится проехать полмира ради встречи со своим парнем по переписке. Только тогда Китти понимает, что отношения несколько сложнее, чем она всегда транслировала.