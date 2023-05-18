Menu
XO, Kitty 2023, season 1

XO, Kitty season 1 poster
XO, Kitty 12+
Season premiere 18 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Целую, Китти» в центре событий оказывается модный блогер и современная «сваха» – веселая и популярная девчонка по имени Китти Сонг Кови. Она ведет в интернете блог, посвященный отношениям. Сотни девушек консультируются у нее, как привлечь парня своей мечты или сохранить разрушающийся роман. Китти без труда отвечает на все вопросы, ведь она уверена, что знает о любви абсолютно все, что необходимо. Чтобы познать истину, ей приходится проехать полмира ради встречи со своим парнем по переписке. Только тогда Китти понимает, что отношения несколько сложнее, чем она всегда транслировала.

7.1
Rate 15 votes
Season 1
Season 2
Season 3
XO
Season 1 Episode 1
18 May 2023
WTF
Season 1 Episode 2
18 May 2023
KISS
Season 1 Episode 3
18 May 2023
TGIF
Season 1 Episode 4
18 May 2023
TBH
Season 1 Episode 5
18 May 2023
BYOB
Season 1 Episode 6
18 May 2023
TIL
Season 1 Episode 7
18 May 2023
LFG
Season 1 Episode 8
18 May 2023
SNAFU
Season 1 Episode 9
18 May 2023
OTP
Season 1 Episode 10
18 May 2023
