Black Knight 2023, season 1

Season premiere 12 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Black Knight" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рыцарь в черном» события разворачиваются в 2071 году, когда человечество оказывается на грани вымирания, а привычный нам мир исчезает навсегда. Земля загрязнена настолько, что дышать на ее поверхности теперь можно только через специальный респиратор. Вместо кислорода людей окружает ядовитый газ, и в этой катастрофе удается спастись лишь одному самому выносливому проценту человечества. Но и они вынуждены сидеть в укрытиях, ведь находиться долго на улице опасно даже в респираторах. Из-за этого общество делится на социальные слои, и на самой вершине оказываются Рыцари-доставщики, выходящие в мир за продуктами и необходимыми товарами.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb
Black Knight List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 May 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 May 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
12 May 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 May 2023
TV series release schedule
