В 1 сезоне сериала «Рыцарь в черном» события разворачиваются в 2071 году, когда человечество оказывается на грани вымирания, а привычный нам мир исчезает навсегда. Земля загрязнена настолько, что дышать на ее поверхности теперь можно только через специальный респиратор. Вместо кислорода людей окружает ядовитый газ, и в этой катастрофе удается спастись лишь одному самому выносливому проценту человечества. Но и они вынуждены сидеть в укрытиях, ведь находиться долго на улице опасно даже в респираторах. Из-за этого общество делится на социальные слои, и на самой вершине оказываются Рыцари-доставщики, выходящие в мир за продуктами и необходимыми товарами.