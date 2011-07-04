В 1 сезоне сериала «Воин Пэк Тон-су» действие происходит в «золотой век» корейской истории – в период правления династии Чосон. Трон занимает законный наследник своих великих предков – король Енджо. После него государство готовится возглавить его сын – молодой принц Садо. Но среди приближенных короны оказываются предатели, которые планируют свергнуть устоявшийся порядок и отобрать у династии власть. Сперва заговор назревает против Садо, а затем под ударом оказывается и сам Енджо. На помощь король призывает свою «правую руку» – отважного и верного рыцаря по имени Пэк Тон-су, который готов найти заговорщиков.