Musa Baek Dong-soo season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Musa Baek Dong-soo Seasons Season 1

Musa Baek Dong-soo 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 29
Runtime 31 hours 25 minutes
В 1 сезоне сериала «Воин Пэк Тон-су» действие происходит в «золотой век» корейской истории – в период правления династии Чосон. Трон занимает законный наследник своих великих предков – король Енджо. После него государство готовится возглавить его сын – молодой принц Садо. Но среди приближенных короны оказываются предатели, которые планируют свергнуть устоявшийся порядок и отобрать у династии власть. Сперва заговор назревает против Садо, а затем под ударом оказывается и сам Енджо. На помощь король призывает свою «правую руку» – отважного и верного рыцаря по имени Пэк Тон-су, который готов найти заговорщиков.

7.7
Rate 12 votes
Season 1
Episode 1
4 July 2011
Episode 2
5 July 2011
Episode 3
11 July 2011
Episode 4
12 July 2011
Episode 5
18 July 2011
Episode 6
19 July 2011
Episode 7
25 July 2011
Episode 8
26 July 2011
Episode 9
1 August 2011
Episode 10
2 August 2011
Episode 11
8 August 2011
Episode 12
9 August 2011
Episode 13
15 August 2011
Episode 14
16 August 2011
Episode 15
22 August 2011
Episode 16
23 August 2011
Episode 17
29 August 2011
Episode 18
30 August 2011
Episode 19
5 September 2011
Episode 20
6 September 2011
Episode 21
12 September 2011
Episode 22
13 September 2011
Episode 23
19 September 2011
Episode 24
20 September 2011
Episode 25
26 September 2011
Episode 26
27 September 2011
Episode 27
3 October 2011
Episode 28
4 October 2011
Episode 29
10 October 2011
