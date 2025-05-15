Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Duster 2025, season 1

Duster season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Duster Seasons Season 1

Duster
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Duster" season 1 description

В 1 сезоне сериала Duster действие происходит в Соединенных Штатах в 1972 году. Это время оказывается неспокойным для государства: на юго-западе страны появляется и начинает стремительно развиваться новая преступная сеть. Синдикат поглощает более мелкие банды, в разы увеличивает наркотрафик, начинает ввозить в страну оружие. Числящихся за этими людьми преступлений уже не счесть, однако ни обычная полиция, ни федералы не могут выйти на главаря сети. У первой в ФБР чернокожей женщины-агента есть свои соображения на этот счет, но начальство не хочет к ней прислушаться. Тогда она нанимает отвязного частного таксиста и на пару с ним отправляется в логово мафии.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb
"Duster" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Baltimore Changes Everything
Season 1 Episode 1
15 May 2025
Suspicious Minds
Season 1 Episode 2
22 May 2025
Meet by the Clothes
Season 1 Episode 3
29 May 2025
Crimunalus Velocitus Super-Sonicus
Season 1 Episode 4
5 June 2025
Ravishing Light and Glory
Season 1 Episode 5
12 June 2025
Meet by the Clothes
Season 1 Episode 6
19 June 2025
K-129
Season 1 Episode 7
26 June 2025
66 Reno Split
Season 1 Episode 8
3 July 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more