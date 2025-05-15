В 1 сезоне сериала Duster действие происходит в Соединенных Штатах в 1972 году. Это время оказывается неспокойным для государства: на юго-западе страны появляется и начинает стремительно развиваться новая преступная сеть. Синдикат поглощает более мелкие банды, в разы увеличивает наркотрафик, начинает ввозить в страну оружие. Числящихся за этими людьми преступлений уже не счесть, однако ни обычная полиция, ни федералы не могут выйти на главаря сети. У первой в ФБР чернокожей женщины-агента есть свои соображения на этот счет, но начальство не хочет к ней прислушаться. Тогда она нанимает отвязного частного таксиста и на пару с ним отправляется в логово мафии.