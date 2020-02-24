Menu
Million Dollar House Hunters 12+
Season premiere 24 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Million Dollar House Hunters" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Охотники за недвижимостью на миллион» потенциальные покупатели с большими финансовыми возможностями ищут роскошные дома стоимостью в миллион долларов. Бывший олимпийский чемпион Кэри Маллен и его супруга Кристина покидают холодную Канаду, чтобы начать новую жизнь в солнечном Пуэрто-Эскондидо. Хватит ли героям бюджета в миллион долларов, чтобы уединиться на берегу моря с желаемыми видами? В Чикаго деловые партнеры Джейсон и Тони ищут лучшую высотку, где они могли бы развлекать клиентов и друзей. А в Денвере Колин и Элизабет надеются, что бюджет позволит им приобрести просторный семейный дом с живописным ландшафтом.

TV Show rating

6.0
Rate 13 votes
Hollywood Hills
Season 3 Episode 1
24 February 2020
Park City Utah
Season 3 Episode 2
2 March 2020
Santa Barbara
Season 3 Episode 3
9 March 2020
Episode 4
Season 3 Episode 4
16 March 2020
Manhattan Beach
Season 3 Episode 5
23 March 2020
Orange County
Season 3 Episode 6
30 March 2020
Santa Barbara
Season 3 Episode 7
6 April 2020
Park City Utah
Season 3 Episode 8
13 April 2020
Los Gatos
Season 3 Episode 9
20 April 2020
Santa Barbara
Season 3 Episode 10
27 April 2020
Thermal
Season 3 Episode 11
4 May 2020
Montecito
Season 3 Episode 12
11 May 2020
Palm Springs
Season 3 Episode 13
18 May 2020
