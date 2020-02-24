В 3 сезоне шоу «Охотники за недвижимостью на миллион» потенциальные покупатели с большими финансовыми возможностями ищут роскошные дома стоимостью в миллион долларов. Бывший олимпийский чемпион Кэри Маллен и его супруга Кристина покидают холодную Канаду, чтобы начать новую жизнь в солнечном Пуэрто-Эскондидо. Хватит ли героям бюджета в миллион долларов, чтобы уединиться на берегу моря с желаемыми видами? В Чикаго деловые партнеры Джейсон и Тони ищут лучшую высотку, где они могли бы развлекать клиентов и друзей. А в Денвере Колин и Элизабет надеются, что бюджет позволит им приобрести просторный семейный дом с живописным ландшафтом.