Season premiere 8 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Million Dollar House Hunters" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Охотники за недвижимостью на миллион» состоятельные американцы снова ищут элитное жилье, где будет все так, как они пожелают. Влиятельная дама Кэрол хочет переехать вместе с мужем и расширить свой бизнес в Южной Калифорнии. Она владеет сетью салонов. Героиня собирается посмотреть три дома в Пасифик-Палисейдс. В следующем эпизоде переселенцы с восточного побережья Стив и Натали отправляются на поиски типичной калифорнийской жизни. Они хотят посмотреть три дома в Манхэттен-Бич и Редондо-Бич. Охотница за домами на миллион долларов, Велетта, тоже хочет обменять жизнь на восточном побережье на тепло в Южной Калифорнии. 

Beverly Hills Luxury
Season 2 Episode 1
8 August 2019
OC Water Front
Season 2 Episode 2
8 August 2019
West Coast Good Life
Season 2 Episode 3
15 August 2019
Desert Luxury
Season 2 Episode 4
15 August 2019
Palm Springs Sunshine
Season 2 Episode 5
22 August 2019
Newlyweds Abode
Season 2 Episode 6
22 August 2019
Bel Air Sophistication
Season 2 Episode 7
29 August 2019
Orange County Luxury
Season 2 Episode 8
29 August 2019
Moving to California
Season 2 Episode 9
5 September 2019
90210 Dream Home
Season 2 Episode 10
5 September 2019
A House by the Sea
Season 2 Episode 11
12 September 2019
Malibu Magic
Season 2 Episode 12
12 September 2019
Hollywood Hills
Season 2 Episode 13
12 September 2019
