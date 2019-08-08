Во 2 сезоне шоу «Охотники за недвижимостью на миллион» состоятельные американцы снова ищут элитное жилье, где будет все так, как они пожелают. Влиятельная дама Кэрол хочет переехать вместе с мужем и расширить свой бизнес в Южной Калифорнии. Она владеет сетью салонов. Героиня собирается посмотреть три дома в Пасифик-Палисейдс. В следующем эпизоде переселенцы с восточного побережья Стив и Натали отправляются на поиски типичной калифорнийской жизни. Они хотят посмотреть три дома в Манхэттен-Бич и Редондо-Бич. Охотница за домами на миллион долларов, Велетта, тоже хочет обменять жизнь на восточном побережье на тепло в Южной Калифорнии.