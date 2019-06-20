Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Million Dollar House Hunters (2019), season 1

Million Dollar House Hunters season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Million Dollar House Hunters Seasons Season 1

Million Dollar House Hunters 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Million Dollar House Hunters" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Охотники за недвижимостью на миллион» действо разворачивается на рынке элитной недвижимости в Америке. Продавцы шикарных загородных домов и опытные покупатели пытаются заключить сделку, которая будет выгодна обеим сторонам. В первом эпизоде ведущие проекта встречаются с Кэтлин, известным голливудским продюсером. Она собирается переехать в Беверли-Хиллз, присматриваясь к роскошной недвижимости в стиле популярного в 90-е сериала «90210». Молодые и талантливые агенты по недвижимости сопровождают участников проекта на всех этапах сделки и проводят им экскурсии по самым роскошным особнякам.

TV Show rating

6.0
Rate 13 votes
6.2 IMDb
Million Dollar House Hunters List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Playa Vista Luxury
Season 1 Episode 1
20 June 2019
Palm Springs Paradise
Season 1 Episode 2
20 June 2019
Beach House Hunt
Season 1 Episode 3
27 June 2019
Californian Dreaming
Season 1 Episode 4
27 June 2019
OC House Hunt
Season 1 Episode 5
11 July 2019
Loving Laguna
Season 1 Episode 6
11 July 2019
Venturing to Venice
Season 1 Episode 7
18 July 2019
Escape West Hollywood
Season 1 Episode 8
18 July 2019
Heading to the Beach
Season 1 Episode 9
18 September 2019
Orange County Adventure
Season 1 Episode 10
25 July 2019
Calabasas Dreaming
Season 1 Episode 11
1 August 2019
Quintessential California Life
Season 1 Episode 12
1 August 2019
Pacific Palisades
Season 1 Episode 13
8 August 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more