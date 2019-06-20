В 1 сезоне шоу «Охотники за недвижимостью на миллион» действо разворачивается на рынке элитной недвижимости в Америке. Продавцы шикарных загородных домов и опытные покупатели пытаются заключить сделку, которая будет выгодна обеим сторонам. В первом эпизоде ведущие проекта встречаются с Кэтлин, известным голливудским продюсером. Она собирается переехать в Беверли-Хиллз, присматриваясь к роскошной недвижимости в стиле популярного в 90-е сериала «90210». Молодые и талантливые агенты по недвижимости сопровождают участников проекта на всех этапах сделки и проводят им экскурсии по самым роскошным особнякам.