Top Secret UFO Projects Declassified (2021), season 1

Top Secret UFO Projects Declassified season 1 poster
Top Secret UFO Projects Declassified 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Top Secret UFO Projects Declassified" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Проект НЛО: Рассекречено» представлены несколько секретных расследований, которые стали неопровержимым доказательством существования внеземных цивилизаций. Хотя утверждения о встречах с инопланетными существами часто подвергаются скепсису, многие уверены, что существование жизни на других планетах не просто возможно, а несомненно. После Второй мировой войны всплеск сообщений о наблюдениях НЛО заставил правительство США заняться этим вопросом. Некоторые исследователи убеждены, что правительство США создало секретную организацию, целью которой являлось сокрытие правды об НЛО от мирного населения.

TV Show rating

5.4
Rate 12 votes
5.6 IMDb
"Top Secret UFO Projects Declassified" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Project Blue Book Unknown
Season 1 Episode 1
19 January 2021
The White House Cover Up
Season 1 Episode 2
26 January 2021
Code Name Aurora
Season 1 Episode 3
2 February 2021
Hacked and Leaked
Season 1 Episode 4
9 February 2021
Secret Soviet UFO Research
Season 1 Episode 5
16 February 2021
After Disclosure
Season 1 Episode 6
23 February 2021
TV series release schedule
