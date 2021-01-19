В 1 сезоне шоу «Проект НЛО: Рассекречено» представлены несколько секретных расследований, которые стали неопровержимым доказательством существования внеземных цивилизаций. Хотя утверждения о встречах с инопланетными существами часто подвергаются скепсису, многие уверены, что существование жизни на других планетах не просто возможно, а несомненно. После Второй мировой войны всплеск сообщений о наблюдениях НЛО заставил правительство США заняться этим вопросом. Некоторые исследователи убеждены, что правительство США создало секретную организацию, целью которой являлось сокрытие правды об НЛО от мирного населения.