Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Restorany Moskvy (2023), season 1

Restorany Moskvy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Restorany Moskvy Seasons Season 1

Рестораны Москвы 18+
Title Сезон 1
Season premiere 30 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Restorany Moskvy" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Рестораны Москвы» ведущий Сергей Минаев начинает ревизию самых крупных, знаменитых и шикарных заведений общественного питания в столице. Он встречается с известными рестораторами, кулинарными критиками, бизнесменами, журналистами, шеф-поварами и экспертами. Задача Сергея – выяснить, как строится современный ресторанный бизнес в нашей стране. Он попробует самые изысканные блюда, разберется во внутренней кухне и ценовой политике ресторанов, узнает, за что легендарный гид Michelin начисляет или отбирает свои звезды, а главное – выяснит, какой путь приходится пройти человеку, решившему открыть ресторан.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"Restorany Moskvy" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Дизайн
Season 1 Episode 1
30 March 2023
Кухня
Season 1 Episode 2
30 March 2023
Создатели
Season 1 Episode 3
30 March 2023
Иностранцы
Season 1 Episode 4
30 March 2023
Рынки
Season 1 Episode 5
30 March 2023
Бары
Season 1 Episode 6
30 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more