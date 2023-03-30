В 1 сезоне шоу «Рестораны Москвы» ведущий Сергей Минаев начинает ревизию самых крупных, знаменитых и шикарных заведений общественного питания в столице. Он встречается с известными рестораторами, кулинарными критиками, бизнесменами, журналистами, шеф-поварами и экспертами. Задача Сергея – выяснить, как строится современный ресторанный бизнес в нашей стране. Он попробует самые изысканные блюда, разберется во внутренней кухне и ценовой политике ресторанов, узнает, за что легендарный гид Michelin начисляет или отбирает свои звезды, а главное – выяснит, какой путь приходится пройти человеку, решившему открыть ресторан.