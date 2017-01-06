Во 2 сезоне шоу «Защита Картера» Картер отправляется в путешествие, чтобы спасти 19 носорогов от настоящей эпидемии браконьерства, которая охватила Южную Африку. Решение нашлось, но превратилось в настоящий кошмар, связанный с транспортировкой всего стада в безопасное место на расстоянии 600 миль по всей стране. В следующем эпизоде, расследуя цепочку убийств львов, Картер добирается до самой сути древнего конфликта между людьми и львами. А во время посещения тайного приюта, который заботится о спасенных детенышах носорогов, Картер узнает, чем жертвуют люди ради спасения этого вымирающего вида.