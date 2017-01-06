Menu
Carter's W.A.R. (2015), season 2

Title Сезон 2
Season premiere 6 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Carter's W.A.R." season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Защита Картера» Картер отправляется в путешествие, чтобы спасти 19 носорогов от настоящей эпидемии браконьерства, которая охватила Южную Африку. Решение нашлось, но превратилось в настоящий кошмар, связанный с транспортировкой всего стада в безопасное место на расстоянии 600 миль по всей стране. В следующем эпизоде, расследуя цепочку убийств львов, Картер добирается до самой сути древнего конфликта между людьми и львами. А во время посещения тайного приюта, который заботится о спасенных детенышах носорогов, Картер узнает, чем жертвуют люди ради спасения этого вымирающего вида. 

"Carter's W.A.R." season 2 list of episodes. TV series release schedule
The Heart of the Conflict
Season 2 Episode 1
6 January 2017
One Rhino at a Time
Season 2 Episode 2
13 January 2017
Elephant Country
Season 2 Episode 3
20 January 2017
Carter's W.A.R.
Season 2 Episode 4
3 February 2017
On the Front Lines
Season 2 Episode 5
17 February 2017
Sold Into Slavery
Season 2 Episode 6
24 February 2017
Capturing the Wild
Season 2 Episode 7
10 March 2017
The Forgotten Giants
Season 2 Episode 8
24 March 2017
