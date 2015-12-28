В 1 сезоне шоу «Защита Картера» Картер разоблачает тайную войну в Африке и рассказывает, как жадные браконьеры подвергают носорога опасности. Затем отважный защитник дикой среды пытается спасти слона от охотников, занимающихся добычей слоновой кости, недалеко от знаменитого национального парка Крюгера в Африке. Картер раскрывает проблемы, с которыми сталкивается современная Африка, расследуя дело о человеке, убившем бегемота. В следующем эпизоде Картер раскрывает трагическую историю, связанную с нападением крокодила на реку Замбези в Африке. Кроме того, ведущий обнажает множество секретов черного рынка.