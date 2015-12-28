Menu
Carter's W.A.R. (2015), season 1

Carter's W.A.R. season 1 poster
Carter's W.A.R.

Carter's W.A.R. 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
В 1 сезоне шоу «Защита Картера» Картер разоблачает тайную войну в Африке и рассказывает, как жадные браконьеры подвергают носорога опасности. Затем отважный защитник дикой среды пытается спасти слона от охотников, занимающихся добычей слоновой кости, недалеко от знаменитого национального парка Крюгера в Африке. Картер раскрывает проблемы, с которыми сталкивается современная Африка, расследуя дело о человеке, убившем бегемота. В следующем эпизоде Картер раскрывает трагическую историю, связанную с нападением крокодила на реку Замбези в Африке. Кроме того, ведущий обнажает множество секретов черного рынка.

Season 1
Season 2
Rhino Wars
Season 1 Episode 1
28 December 2015
White Gold
Season 1 Episode 2
4 January 2016
No Win Scenario
Season 1 Episode 3
11 January 2016
Death in the Water
Season 1 Episode 4
18 January 2016
Gang Wars
Season 1 Episode 5
8 February 2016
Dangerous Waters
Season 1 Episode 6
15 February 2016
Death for Profit
Season 1 Episode 7
22 February 2016
Secret Trade
Season 1 Episode 8
29 February 2016
Man and Man Eaters
Season 1 Episode 9
7 March 2016
Africa's Most Dangerous
Season 1 Episode 10
14 March 2016
At All Costs
Season 1 Episode 11
30 December 2016
