Painting with John (2021), season 1

Season premiere 22 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
В 1 сезоне шоу «Рисуя с Джоном» Джон Лури делится своими мыслями и оттачивает акварельные техники. Он рассказывает о подходе своих родителей к воспитанию творческих способностей у детей и своем недоверии к людям, которые никогда не смеются. Также Лури рассказывает о том, как справлялся с онкологией, и о головокружении в тот момент, когда он разогревал карри на газовой плите. Далее он делится историями из своей жизни на неизвестном карибском острове, вспоминает о времени, когда встретил Барри Уайта, который сказал, что ему очень нравится альбом Lounge Lizards Voice. Также Лури рисует картину «Слон», которую показывают в финальных титрах.

7.6
Rate 11 votes
Bob Ross Was Wrong
Season 1 Episode 1
22 January 2021
The Explosion Story
Season 1 Episode 2
29 January 2021
Elephant
Season 1 Episode 3
5 February 2021
Fame Is Bad
Season 1 Episode 4
12 February 2021
The Disappearance of Chicken Man
Season 1 Episode 5
19 February 2021
Finding Rudolph
Season 1 Episode 6
26 February 2021
