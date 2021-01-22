В 1 сезоне шоу «Рисуя с Джоном» Джон Лури делится своими мыслями и оттачивает акварельные техники. Он рассказывает о подходе своих родителей к воспитанию творческих способностей у детей и своем недоверии к людям, которые никогда не смеются. Также Лури рассказывает о том, как справлялся с онкологией, и о головокружении в тот момент, когда он разогревал карри на газовой плите. Далее он делится историями из своей жизни на неизвестном карибском острове, вспоминает о времени, когда встретил Барри Уайта, который сказал, что ему очень нравится альбом Lounge Lizards Voice. Также Лури рисует картину «Слон», которую показывают в финальных титрах.