Bear's Mission with... (2017), season 2021

Bear's Mission with... 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 16 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 0 minute
В 4 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» актер и комик Роб Брайдон выходит из зоны комфорта и отправляется в самое сердце дикой природы, пытаясь выжить в пустыне Сноудонии с Беаром Гриллсом. Затем гостем отчаянного авантюриста становится Джонни Уилкинсон, который поделился откровенными историями о том, каким целеустремленным он был в десятилетнем возрасте и как пропущенный удар принес ему немало дней мучительных терзаний и поселил в душе страх неудачи. Также Гриллс испытал двукратную олимпийскую чемпионку Николу Адамс, которая столкнулась с изнурительной и суровой местностью Дартмура.

6.4
Rate 11 votes
Jonny Wilkinson
Season 2021 Episode 1
16 March 2021
Nicola Adams
Season 2021 Episode 2
4 June 2021
