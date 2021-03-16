В 4 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» актер и комик Роб Брайдон выходит из зоны комфорта и отправляется в самое сердце дикой природы, пытаясь выжить в пустыне Сноудонии с Беаром Гриллсом. Затем гостем отчаянного авантюриста становится Джонни Уилкинсон, который поделился откровенными историями о том, каким целеустремленным он был в десятилетнем возрасте и как пропущенный удар принес ему немало дней мучительных терзаний и поселил в душе страх неудачи. Также Гриллс испытал двукратную олимпийскую чемпионку Николу Адамс, которая столкнулась с изнурительной и суровой местностью Дартмура.