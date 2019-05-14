В 3 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» всемирно известный авантюрист Беар Гриллс не может жить без острых ощущений. Он приглашает знаменитостей принять участие в миссии, чтобы испытать своих гостей на прочность. В проекте приняли участие Энтони Джошуа, Дэвид Уоллиамс, Роб Брайдон, Уорвик Дэвис и Гарет Саутгейт. Героям вместе с Гриллсом предстоит жарить ужин в вересковой пустоши на костре, спускаться по опасным скалам, преодолевать стремительные реки и рисковать собой. Вместе с тем они делятся с Беаром историями из своей жизни и последними достижениями. Саутгейт в Дартмуре, например, рассказал, как готовил свою команду к чемпионату мира.