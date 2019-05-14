Menu
Bear's Mission with... (2017), season 2019

Bear's Mission with... season 2019 poster
Bear's Mission with... 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 14 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 1
Runtime 60 minutes
В 3 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» всемирно известный авантюрист Беар Гриллс не может жить без острых ощущений. Он приглашает знаменитостей принять участие в миссии, чтобы испытать своих гостей на прочность. В проекте приняли участие Энтони Джошуа, Дэвид Уоллиамс, Роб Брайдон, Уорвик Дэвис и Гарет Саутгейт. Героям вместе с Гриллсом предстоит жарить ужин в вересковой пустоши на костре, спускаться по опасным скалам, преодолевать стремительные реки и рисковать собой. Вместе с тем они делятся с Беаром историями из своей жизни и последними достижениями. Саутгейт в Дартмуре, например, рассказал, как готовил свою команду к чемпионату мира.

6.4
Rate 11 votes
David Walliams
Season 2019 Episode 1
14 May 2019
