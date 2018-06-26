Menu
Bear's Mission with... (2017), season 2018

Bear's Mission with... season 2018 poster
Bear's Mission with... 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 June 2018
Production year 2018
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 0 minute
"Bear's Mission with..." season 2018 description

Во 2 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» телевизионный гуру выживания Беар Гриллс заставил всех, от Кейт Уинслет до Барака Обамы, испытать свои силы в условиях естественной среды. Известные личности вместе с Беаром Гриллсом продолжают совершать двухдневное путешествие по самым опасным точкам земного шара. В отличие от предыдущего проекта «Курс выживания с Беаром Гриллсом», в этом проекте упор сделан не на само выживание в условиях дикой природы, а на поистине героические поступки и преодоление себя. Звездам предстоит совершить прыжок с парашютом в горах, пройти длительный переход в экстремальных условиях или покорить отвесные скалы.

TV Show rating

6.4
Rate 11 votes
"Bear's Mission with..." season 2018 list of episodes. TV series release schedule
Warwick Davis
Season 2018 Episode 1
26 June 2018
Gareth Southgate
Season 2018 Episode 2
20 December 2018
