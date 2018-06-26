Во 2 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» телевизионный гуру выживания Беар Гриллс заставил всех, от Кейт Уинслет до Барака Обамы, испытать свои силы в условиях естественной среды. Известные личности вместе с Беаром Гриллсом продолжают совершать двухдневное путешествие по самым опасным точкам земного шара. В отличие от предыдущего проекта «Курс выживания с Беаром Гриллсом», в этом проекте упор сделан не на само выживание в условиях дикой природы, а на поистине героические поступки и преодоление себя. Звездам предстоит совершить прыжок с парашютом в горах, пройти длительный переход в экстремальных условиях или покорить отвесные скалы.