Bear's Mission with... (2017), season 2017

Bear's Mission with...

Bear's Mission with... 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 0 minute
"Bear's Mission with..." season 2017 description

В 1 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» неутомимый авантюрист Беар Гриллс не может прожить ни дня без приключений. Вместе с участниками телепроекта он отправляется в странствие по тропическим лесам Коста-Рики. В пути героям предстоит преодолеть водопады и стремительные реки, справиться с трясиной и даже приготовить себе на ужин крыс и скорпионов. Для Гриллса, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой британец, покоривший Эверест, нет ничего невозможного. Певцы Макс Джордж и Джамелия, актеры Лоуренс Фокс, его двоюродная сестра Эмилия Фокс, а также Том Розенталь готовы испытать себя вместе с ведущим.

TV Show rating

6.4
Rate 11 votes
"Bear's Mission with..." season 2017 list of episodes. TV series release schedule
Season 2017
Season 2018
Season 2019
Season 2021
Anthony Joshua
Season 2017 Episode 1
27 October 2017
Rob Brydon
Season 2017 Episode 2
3 November 2017
TV series release schedule
