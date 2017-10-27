В 1 сезоне шоу «Миссия Беара Гриллса» неутомимый авантюрист Беар Гриллс не может прожить ни дня без приключений. Вместе с участниками телепроекта он отправляется в странствие по тропическим лесам Коста-Рики. В пути героям предстоит преодолеть водопады и стремительные реки, справиться с трясиной и даже приготовить себе на ужин крыс и скорпионов. Для Гриллса, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой британец, покоривший Эверест, нет ничего невозможного. Певцы Макс Джордж и Джамелия, актеры Лоуренс Фокс, его двоюродная сестра Эмилия Фокс, а также Том Розенталь готовы испытать себя вместе с ведущим.