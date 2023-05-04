Menu
Unicorn: Warriors Eternal 2023, season 1

Season premiere 4 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Unicorn: Warriors Eternal" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Единорог: Вечные воины» несколько обычных подростков неожиданно становятся носителями древней силы. В их телах пробуждаются ото сна души легендарных защитников мира – единорогов. Теперь ребята должны противостоять неведомому и очень мощному злу, угрожающему их родной планете. Выясняется, что единороги испокон веков в самые темные времена приходят на помощь человечеству, выбирая из числа людей подходящих носителей. Но есть одна проблема: на этот раз пробуждение произошло слишком рано, и тела подростков попросту не готовы к войне. Однако теперь им придется повзрослеть в ускоренные сроки.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
Season 1
The Awakening
Season 1 Episode 1
4 May 2023
The Awakening, Part 2
Season 1 Episode 2
4 May 2023
A Fateful Encounter
Season 1 Episode 3
11 May 2023
What Lies Beneath
Season 1 Episode 4
18 May 2023
The Past Within
Season 1 Episode 5
25 May 2023
The Mystery of Secrets
Season 1 Episode 6
1 June 2023
The Heart of Kings
Season 1 Episode 7
8 June 2023
Darkness Before the Dawn
Season 1 Episode 8
15 June 2023
A Love's Last Light
Season 1 Episode 9
22 June 2023
End of the Beginning
Season 1 Episode 10
29 June 2023
