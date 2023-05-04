В 1 сезоне сериала «Единорог: Вечные воины» несколько обычных подростков неожиданно становятся носителями древней силы. В их телах пробуждаются ото сна души легендарных защитников мира – единорогов. Теперь ребята должны противостоять неведомому и очень мощному злу, угрожающему их родной планете. Выясняется, что единороги испокон веков в самые темные времена приходят на помощь человечеству, выбирая из числа людей подходящих носителей. Но есть одна проблема: на этот раз пробуждение произошло слишком рано, и тела подростков попросту не готовы к войне. Однако теперь им придется повзрослеть в ускоренные сроки.