Detki – Predki (2020), season 2

Detki – Predki season 2 poster
Детки – Предки 12+
Title Сезон 2
Season premiere 20 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 0 minute
"Detki – Predki" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Детки-предки» продолжается веселая семейная викторина, которая сближает представителей разных поколений. Неизменная ведущая Елена Летучая помогает командам сразиться за ценный приз – поездку в Париж в увлекательный мир аттракционов Диснейленда. В каждом выпуске две семьи и два поколения сражаются друг с другом. В команде должно быть 4 человека: двое взрослых (родители, бабушки и дедушки, тети и дяди) и дети от 10 до 16 лет. Дети отвечают на вопросы о прошлом — об истории, культуре и уникальных чертах того времени, а представителям старшего поколения требуется ответить на вопросы по темам, знакомым любому подростку.

Detki – Predki List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 13
Season 2 Episode 1
20 October 2020
Выпуск 14
Season 2 Episode 2
31 October 2020
Выпуск 15
Season 2 Episode 3
7 November 2020
Выпуск 16
Season 2 Episode 4
14 November 2020
Выпуск 17
Season 2 Episode 5
21 November 2020
Выпуск 18
Season 2 Episode 6
28 November 2020
Выпуск 19
Season 2 Episode 7
5 December 2020
Выпуск 20
Season 2 Episode 8
12 December 2020
Выпуск 21
Season 2 Episode 9
19 December 2020
Выпуск 22
Season 2 Episode 10
26 December 2020
