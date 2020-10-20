Во 2 сезоне шоу «Детки-предки» продолжается веселая семейная викторина, которая сближает представителей разных поколений. Неизменная ведущая Елена Летучая помогает командам сразиться за ценный приз – поездку в Париж в увлекательный мир аттракционов Диснейленда. В каждом выпуске две семьи и два поколения сражаются друг с другом. В команде должно быть 4 человека: двое взрослых (родители, бабушки и дедушки, тети и дяди) и дети от 10 до 16 лет. Дети отвечают на вопросы о прошлом — об истории, культуре и уникальных чертах того времени, а представителям старшего поколения требуется ответить на вопросы по темам, знакомым любому подростку.