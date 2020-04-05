Menu
Russian
Detki – Predki (2020), season 1

Detki – Predki season 1 poster
Детки – Предки 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Detki – Predki" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Детки-предки» участниками становятся семьи, которым предстоит ответить на хитрые вопросы, угадать знаменитостей, музыкальные композиции, кинокартины и предметы из другой эпохи. Родители или другие родственники будут отвечать на вопросы, которые относятся к поколению зумеров, а подросткам предстоит продемонстрировать свои познания о двадцатом столетии. Каждый правильный ответ станет маленьким шагом, приближающим команду к победе. Дети беззастенчиво бросят вызов взрослым. Ведущей шоу стала Елена Летучая, известная широкой аудитории после проекта «Ревизорро» на канале «Пятница!».

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Season 1
Season 2
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
5 April 2020
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
12 April 2020
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
19 April 2020
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
26 April 2020
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
3 May 2020
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
10 May 2020
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
17 May 2020
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
24 May 2020
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
30 May 2020
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
6 June 2020
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
13 June 2020
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
20 June 2020
