В 1 сезоне шоу «Детки-предки» участниками становятся семьи, которым предстоит ответить на хитрые вопросы, угадать знаменитостей, музыкальные композиции, кинокартины и предметы из другой эпохи. Родители или другие родственники будут отвечать на вопросы, которые относятся к поколению зумеров, а подросткам предстоит продемонстрировать свои познания о двадцатом столетии. Каждый правильный ответ станет маленьким шагом, приближающим команду к победе. Дети беззастенчиво бросят вызов взрослым. Ведущей шоу стала Елена Летучая, известная широкой аудитории после проекта «Ревизорро» на канале «Пятница!».