В 1 сезоне шоу «Эксперименты» Александр Пушной и Даня Крастер не остановятся ни перед чем ради проведения своих захватывающих экспериментов. Ведущие знают, что именно опыты составляют самую важную часть исследований, а иногда приводят к невероятным открытиям в различных сферах. Зрители увидят эксперименты с магнитной пушкой, электрошокером и другими устройствами. Во время одного из опытов ведущие положат небольшую лодку из алюминия в аквариум и добьются того, чтобы она поплыла. В перезапуске «Галилео» зрителе ожидают мультипликационные видео о технических новшествах, которые озвучит Денис «Кураж-Бамбей» Колесников.