Eksperimenty (2021), season 1

Eksperimenty

Эксперименты 12+
Title Сезон 1
Season premiere 30 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 3 hours 0 minute
"Eksperimenty" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Эксперименты» Александр Пушной и Даня Крастер не остановятся ни перед чем ради проведения своих захватывающих экспериментов. Ведущие знают, что именно опыты составляют самую важную часть исследований, а иногда приводят к невероятным открытиям в различных сферах. Зрители увидят эксперименты с магнитной пушкой, электрошокером и другими устройствами. Во время одного из опытов ведущие положат небольшую лодку из алюминия в аквариум и добьются того, чтобы она поплыла. В перезапуске «Галилео» зрителе ожидают мультипликационные видео о технических новшествах, которые озвучит Денис «Кураж-Бамбей» Колесников.

Eksperimenty List of episodes
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
30 November 2021
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
30 November 2021
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
1 December 2021
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
2 December 2021
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
7 December 2021
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
8 December 2021
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
9 December 2021
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
14 December 2021
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
14 December 2021
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
15 December 2021
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
16 December 2021
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
18 December 2021
