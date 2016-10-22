В 1 сезоне шоу «100500 городов» Максим Голополосов путешествует по разным странам и собирает самые забавные видеоролики. Макс +100 500 стебется над западной культурой, подмечает смешные детали и делится ими с российской аудиторией. Где бы ни оказался Голополосов – в Нью-Йорке или Будапеште, – он всегда найдет повод поиронизировать над местными жителями, их традициями, причудливыми архитектурными строениями, транспортом, улицами и набережными. Комичное тревел-шоу с полезными лайфхаками от популярного ведущего позволит зрителям совершить увлекательное путешествие, не вставая с дивана.