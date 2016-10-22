Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

100500 gorodov (2016), season 1

100500 gorodov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows 100500 gorodov Seasons Season 1

100500 городов 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 21
Runtime 8 hours 45 minutes
"100500 gorodov" season 1 description

В 1 сезоне шоу «100500 городов» Максим Голополосов путешествует по разным странам и собирает самые забавные видеоролики. Макс +100 500 стебется над западной культурой, подмечает смешные детали и делится ими с российской аудиторией. Где бы ни оказался Голополосов – в Нью-Йорке или Будапеште, – он всегда найдет повод поиронизировать над местными жителями, их традициями, причудливыми архитектурными строениями, транспортом, улицами и набережными. Комичное тревел-шоу с полезными лайфхаками от популярного ведущего позволит зрителям совершить увлекательное путешествие, не вставая с дивана.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
"100500 gorodov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Будапешт
Season 1 Episode 1
22 October 2016
Стокгольм
Season 1 Episode 2
29 October 2016
Осло
Season 1 Episode 3
12 November 2016
Копенгаген
Season 1 Episode 4
19 November 2016
Рейкъявик
Season 1 Episode 5
26 November 2016
Амстердам
Season 1 Episode 6
3 December 2016
Антверпен
Season 1 Episode 7
10 December 2016
Руан
Season 1 Episode 8
17 December 2016
Цюрих
Season 1 Episode 9
24 December 2016
Миннеаполис
Season 1 Episode 10
31 December 2016
Мюнхен
Season 1 Episode 11
7 January 2017
Инсбрук
Season 1 Episode 12
14 January 2017
Милан
Season 1 Episode 13
21 January 2017
Нью-Йорк
Season 1 Episode 14
28 January 2017
Мемфис
Season 1 Episode 15
4 February 2017
Новый Орлеан
Season 1 Episode 16
11 February 2017
Хьюстон
Season 1 Episode 17
18 February 2017
Канзас-Сити
Season 1 Episode 18
25 February 2017
Чикаго
Season 1 Episode 19
4 March 2017
Оклахома-Сити
Season 1 Episode 20
11 March 2017
Вадуц
Season 1 Episode 21
18 March 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more