В 3 сезоне сериала «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном» герои продолжают влипать в самые немыслимые ситуации и выходить из них не менее удивительными способами. Пока начинающий водитель безуспешно пытается занять свое место на парковке, заядлый игрок бросает вызов правилам рулетки. Вечер свиданий в баре, оформленном в космической тематике, заканчивается выходом в открытый космос для одной из парочек. Шоу подражателей знаменитостям выходит на новый уровень сходства с оригиналом. А офисный сотрудник низшего звена пользуется тем, что его случайно перепутали с более влиятельным коллегой.