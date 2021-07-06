Во 2 сезоне сериала «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном» незапланированная встреча во время обеда приводит к хаосу в офисном здании. Шоу-розыгрыш в торговом центре идет наперекосяк, когда жертва воспринимает происходящее слишком серьезно. Швеи в фабричном цехе устраивают драку из-за выкроек рубашек. Небольшое преувеличение продавца мороженого быстро превращается в грандиозную ложь. Профессор делает крайне неудачный заказ в ресторане из-за того, что не разбирается в модной кухне. Бесцеремонная шутка заставляет обманутого мужа испытывать чувство вины. А попытка ослабить напряженность во время поездки оборачивается неприятными последствиями.