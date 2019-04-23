Menu
I Think You Should Leave with Tim Robinson (2019), season 1

I Think You Should Leave with Tim Robinson season 1 poster
Kinoafisha TV Shows I Think You Should Leave with Tim Robinson Seasons Season 1

I Think You Should Leave with Tim Robinson 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 1 hour 36 minutes
"I Think You Should Leave with Tim Robinson" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном» зрители погружаются в мир нелепых и забавных скетчей из жизни нескольких комических персонажей. В городе проводится скандальный конкурс «Ребенок года», и, конечно же, на церемонии вручения приза не обходится без большого казуса. В это время придирчивый клиент крупной авиакомпании превращает полет в ад для всего экипажа самолета. Семейная пара подает друг на друга в суд из-за крайне деликатного конфликта. Музыкант заменяет своего заболевшего коллегу на похоронной церемонии, а водитель на дороге воспринимает наклейку на бампере слишком буквально.

TV Show rating

7.9
Rate 13 votes
I Think You Should Leave with Tim Robinson List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Has This Ever Happened to You?
Season 1 Episode 1
23 April 2019
Thanks for Thinking They Are Cool
Season 1 Episode 2
23 April 2019
It's the Cigars You Smoke That Are Gonna Give You Cancer
Season 1 Episode 3
23 April 2019
Oh Crap, A Bunch More Bad Stuff Just Happened
Season 1 Episode 4
23 April 2019
I'm Wearing One of Their Belts Right Now
Season 1 Episode 5
23 April 2019
We Used to Watch This at My Old Work
Season 1 Episode 6
23 April 2019
TV series release schedule
