В 1 сезоне сериала «Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном» зрители погружаются в мир нелепых и забавных скетчей из жизни нескольких комических персонажей. В городе проводится скандальный конкурс «Ребенок года», и, конечно же, на церемонии вручения приза не обходится без большого казуса. В это время придирчивый клиент крупной авиакомпании превращает полет в ад для всего экипажа самолета. Семейная пара подает друг на друга в суд из-за крайне деликатного конфликта. Музыкант заменяет своего заболевшего коллегу на похоронной церемонии, а водитель на дороге воспринимает наклейку на бампере слишком буквально.