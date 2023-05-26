Menu
Der Greif 2023, season 1

Der Greif season 1 poster
Der Greif
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Der Greif" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Грифон» в обычной немецкой школе учатся подростки Марк, Мемо и Бекки. Это ничем не примечательные ребята, аутсайдеры класса, которые играют в компьютерные игры и читают фэнтези на потеху другим школьникам. Втроем они пытаются противостоять своей суровой и серой реальности, чтобы пробиться во взрослый мир из школьного ада. Но неожиданно они попадают в мистический мир под названием Черная Башня, где их ждут куда более серьезные проблемы, чем насмешки одноклассников. По небу в этой стране летает всевидящий Грифон, стремящийся поглотить все живое и светлое, что он находит на земле.

Der Greif List of episodes TV series release schedule
Season 1
Gegen schlechte Zeiten
Season 1 Episode 1
26 May 2023
Nicht meine Baustelle
Season 1 Episode 2
26 May 2023
F***ing Superheld
Season 1 Episode 3
26 May 2023
Easy Peasy
Season 1 Episode 4
26 May 2023
Er ist bereit
Season 1 Episode 5
26 May 2023
Spür den Hass!
Season 1 Episode 6
26 May 2023
