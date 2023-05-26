В 1 сезоне сериала «Грифон» в обычной немецкой школе учатся подростки Марк, Мемо и Бекки. Это ничем не примечательные ребята, аутсайдеры класса, которые играют в компьютерные игры и читают фэнтези на потеху другим школьникам. Втроем они пытаются противостоять своей суровой и серой реальности, чтобы пробиться во взрослый мир из школьного ада. Но неожиданно они попадают в мистический мир под названием Черная Башня, где их ждут куда более серьезные проблемы, чем насмешки одноклассников. По небу в этой стране летает всевидящий Грифон, стремящийся поглотить все живое и светлое, что он находит на земле.