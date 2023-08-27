Menu
The Woman in the Wall season 1
Season premiere 27 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Женщина в стене» женщина из маленького городка Килкинур однажды утром просыпается и обнаруживает в своем доме труп. Лорна Брейди – обычная домохозяйка, не имеющая никакого отношения к криминалу. Она даже не знает, кем была покойная женщина. Тем не менее Лорна опасается, что она сама может оказаться убийцей, ведь в юности она страдала сильными и неконтролируемыми приступами лунатизма. Они начались, когда ей было 15 лет, и родители отправили ее в монастырь Святой Магдалины. В этом страшном месте испокон веков насильно прятали неугодных женщин – изменяющих жен и непутевых наследниц.

7.1
Back to Life
Season 1 Episode 1
27 August 2023
Show Thyself
Season 1 Episode 2
28 August 2023
Knock, Knock
Season 1 Episode 3
3 September 2023
The Cruelty Man
Season 1 Episode 4
10 September 2023
Ex Gratia
Season 1 Episode 5
17 September 2023
A Little Resurrection
Season 1 Episode 6
24 September 2023
