Season premiere 9 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 7 hours 0 minute
"Hip Hop Wang: Naseunagil" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Король хип-хопа» в корейском мегаполисе знакомятся четверо молодых ребят, каждый из которых с малых лет увлечен культурой хип-хопа. Кто-то из них мастерски читает рэп, кто-то потрясающе танцует, кто-то участвует в уличных батлах. У каждого есть свой кумир, но мечта у героев одна на всех: они надеются показать свои таланты всему миру и достичь высот в хип-хопе. Им предстоят тренировки, репетиции, кастинги, музыкальные и танцевальные дуэли, а также дружба, вражда и, конечно, любовь. Дойти до звездного олимпа удастся не всем, однако каждый из четверки проявит себя с неожиданной стороны.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
"Hip Hop Wang: Naseunagil" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
9 August 2019
Episode 2
16 August 2019
Episode 3
23 August 2019
Episode 4
30 August 2019
Episode 5
6 September 2019
Episode 6
13 September 2019
