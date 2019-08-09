В 1 сезоне сериала «Король хип-хопа» в корейском мегаполисе знакомятся четверо молодых ребят, каждый из которых с малых лет увлечен культурой хип-хопа. Кто-то из них мастерски читает рэп, кто-то потрясающе танцует, кто-то участвует в уличных батлах. У каждого есть свой кумир, но мечта у героев одна на всех: они надеются показать свои таланты всему миру и достичь высот в хип-хопе. Им предстоят тренировки, репетиции, кастинги, музыкальные и танцевальные дуэли, а также дружба, вражда и, конечно, любовь. Дойти до звездного олимпа удастся не всем, однако каждый из четверки проявит себя с неожиданной стороны.