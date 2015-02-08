В 1 сезоне сериала «Капкан для Золушки» в центре событий оказываются частные детективы-напарники – Сергей Бабкин и Макар Илюшин. Устав от непростых будней, они решают отправиться в отпуск. Однако в загородном пансионате им не удается насладиться заслуженным отдыхом. В первый же день аниматор Маргарита пропадает в лесу, а вскоре Макар обнаруживает ее тело недалеко от санатория. Это явно убийство, причем выглядит оно как ритуальное: волосы девушки коротко обстрижены уже после ее смерти, а вокруг ее тела расставлены горящие свечи и разложены живые цветы. Местные жители признаются, что нечто похожее здесь уже происходило.