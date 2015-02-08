Menu
Kapkan dlya Zolushki 2015, season 1

Kapkan dlya Zolushki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kapkan dlya Zolushki Seasons Season 1

Капкан для Золушки 12+
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kapkan dlya Zolushki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Капкан для Золушки» в центре событий оказываются частные детективы-напарники – Сергей Бабкин и Макар Илюшин. Устав от непростых будней, они решают отправиться в отпуск. Однако в загородном пансионате им не удается насладиться заслуженным отдыхом. В первый же день аниматор Маргарита пропадает в лесу, а вскоре Макар обнаруживает ее тело недалеко от санатория. Это явно убийство, причем выглядит оно как ритуальное: волосы девушки коротко обстрижены уже после ее смерти, а вокруг ее тела расставлены горящие свечи и разложены живые цветы. Местные жители признаются, что нечто похожее здесь уже происходило.

"Kapkan dlya Zolushki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 February 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 February 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 February 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 February 2015
