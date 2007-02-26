В 1 сезоне сериала «Капитанские дети» в Москве живет большое семейство с множеством поколений и богатой историей. Покойная бабушка Эмилия Петровна Гринева была всемирно известным критиком, и теперь на экскурсии в ее квартиру приезжают туристы из разных стран. А водит эти самые экскурсии невестка знаменитости Надежда Гринева. Она замужем за сыном Эмилии Валентином и растит двух дочерей. Старшая Ева работает учительницей, а младшая Поля учится в ее классе. Есть в семье и сын – спасатель МЧС Юрий, рискующий жизнью в Урус-Мартановском ущелье. Каждый из детей Гриневых мечтает о счастье, но каждому судьба приготовила испытания.