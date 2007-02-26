Menu
Kapitanskie deti 2007, season 1

Капитанские дети 16+
Title Сезон 1
Season premiere 26 February 2007
Production year 2007
Number of episodes 19
Runtime 16 hours 9 minutes
"Kapitanskie deti" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Капитанские дети» в Москве живет большое семейство с множеством поколений и богатой историей. Покойная бабушка Эмилия Петровна Гринева была всемирно известным критиком, и теперь на экскурсии в ее квартиру приезжают туристы из разных стран. А водит эти самые экскурсии невестка знаменитости Надежда Гринева. Она замужем за сыном Эмилии Валентином и растит двух дочерей. Старшая Ева работает учительницей, а младшая Поля учится в ее классе. Есть в семье и сын – спасатель МЧС Юрий, рискующий жизнью в Урус-Мартановском ущелье. Каждый из детей Гриневых мечтает о счастье, но каждому судьба приготовила испытания.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
"Kapitanskie deti" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
26 February 2007
Серия 02
Season 1 Episode 2
27 February 2007
Серия 03
Season 1 Episode 3
28 February 2007
Серия 04
Season 1 Episode 4
1 March 2007
Серия 05
Season 1 Episode 5
2 March 2007
Серия 06
Season 1 Episode 6
5 March 2007
Серия 07
Season 1 Episode 7
6 March 2007
Серия 08
Season 1 Episode 8
7 March 2007
Серия 09
Season 1 Episode 9
12 March 2007
Серия 10
Season 1 Episode 10
13 March 2007
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 March 2007
Серия 12
Season 1 Episode 12
15 March 2007
Серия 13
Season 1 Episode 13
16 March 2007
Серия 14
Season 1 Episode 14
19 March 2007
Серия 15
Season 1 Episode 15
20 March 2007
Серия 16
Season 1 Episode 16
21 March 2007
Серия 17
Season 1 Episode 17
22 March 2007
Серия 18
Season 1 Episode 18
23 March 2007
Серия 19
Season 1 Episode 19
26 March 2007
TV series release schedule
