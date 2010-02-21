В 1 сезоне сериала «И была война» события разворачиваются в июне 1941 года. Новость о начале войны слышится голосом Левитана из всех радиоприемников СССР, шокируя жителей огромной страны. Первый же призыв отбирает у молодых жен их мужей, а у матерей – взрослых сыновей. В центре сюжета оказываются два друга, выросшие в одной деревне. Одному парню уже есть 18, а второй еще не достиг совершеннолетия. При этом первый ждет повестки с ужасом, не желая жертвовать своей жизнью на благо страны, зато второй готов даже подделать цифры в паспорте, лишь бы его пустили на фронт воевать с фашистами. Она героя прибывают в одну военную часть.