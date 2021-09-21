В 1 сезоне сериала «Все о браке» молодая привлекательная женщина Азра посвящает свою жизнь решению чужих личных проблем. Она – юрист, специализирующийся на бракоразводных процессах. К ее услугам обращаются отчаявшиеся наладить свою супружескую жизнь пары, преданные мужьями женщины, обманутые любовницами бизнесмены и другие люди, которые уже не могут обойтись в своем браке без адвоката. Азра берется даже за самые безнадежные дела, если она верит своему клиенту и искренне принимает его сторону. Но у героини есть проблема: ее собственная личная жизнь совершенно не устроена, ведь из-за работы она разучилась верить в любовь.