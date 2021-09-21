Menu
Evlilik Hakkında Her Şey season 1 watch online

Evlilik Hakkında Her Şey season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Evlilik Hakkında Her Şey Seasons Season 1

Evlilik Hakkında Her Şey 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 33
Runtime 66 hours 0 minute
"Evlilik Hakkında Her Şey" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Все о браке» молодая привлекательная женщина Азра посвящает свою жизнь решению чужих личных проблем. Она – юрист, специализирующийся на бракоразводных процессах. К ее услугам обращаются отчаявшиеся наладить свою супружескую жизнь пары, преданные мужьями женщины, обманутые любовницами бизнесмены и другие люди, которые уже не могут обойтись в своем браке без адвоката. Азра берется даже за самые безнадежные дела, если она верит своему клиенту и искренне принимает его сторону. Но у героини есть проблема: ее собственная личная жизнь совершенно не устроена, ведь из-за работы она разучилась верить в любовь.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
"Evlilik Hakkında Her Şey" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
21 September 2021
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
28 September 2021
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
5 October 2021
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
12 October 2021
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
19 October 2021
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
26 October 2021
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
2 November 2021
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
9 November 2021
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
16 November 2021
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
23 November 2021
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
30 November 2021
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
7 December 2021
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
21 December 2021
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
28 December 2021
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
18 January 2022
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
25 January 2022
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
1 February 2022
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
8 February 2022
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
15 February 2022
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
22 February 2022
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
1 March 2022
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
8 March 2022
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
15 March 2022
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
22 March 2022
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
29 March 2022
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
5 April 2022
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
12 April 2022
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
19 April 2022
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
26 April 2022
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
10 May 2022
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
17 May 2022
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
24 May 2022
33. Bölüm
Season 1 Episode 33
31 May 2022
